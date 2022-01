"Cim-Bom"un prezidenti Terimdən sonra bu futbolçunu göndərmək istəyir

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən günlərdə "Qalatasaray" baş məşqçisi "imperator" ləqəbli Fatih Terimlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az "Takvim"a istinadən xəbər verir ki, klubun prezidetni Burak Elmas futbolçu Arda Turanla da yollarını ayrımaq istəyir. Məlumata görə, buna səbəb Fatim Terimlə Arda Tuanın yaxın münasibətidir. Hətta 35 yaşlı yarımmüdafiəçi Terimin getməsinə qarşı çıxıb.

Azarkşelərin rekasiyalarında qorxan prezidentin bu addımı nə zaman atacağı dəqiq deyil.

Qeyd edək ki, Arda Turanın "Qalatasaray"la müqaviləsi bu ilin yay aylarında bitməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.