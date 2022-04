FİFA referisi Əliyar Ağayev növbəti dəfə Yunanıstan Super Liqasının vacib oyununa təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı baş hakim Yunanıstan Futbol Federasiyasının dəvətinə əsasən, "Olimpiakos" və AEK komandaları arasında çempionluq qrupunun III tur matçında ədaləti qoruyacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşma aprelin 3-də keçiriləcək.

