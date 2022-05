Futbol üzrə Yunanıstan Super Liqasında 2021/2022 mövsümünün qalibi ardıcıl 3-cü dəfə "Olimpiakos" olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Mamadu Kane də çıxış etdiyi komanda XXX turdan təxirə salınmış oyunda PAOK-a 2:1 hesabı ilə qalib gələn "Olimpiakos" vaxtından əvvəl çempionluğunu rəsmiləşdirib.

