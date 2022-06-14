x
Loading...
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb - SİYAHI

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb -
14:21 14 İyun 2022
82 İdman
Aysel Naibova
A- A+

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərindəki tədbirdə 16 cüt müəyyənləşib.

UEFA Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi

"Pünik" (Ermənistan) - ÇFR (Rumıniya)
"Maribor" (Sloveniya) - "Şaxtyor" (Soliqorsk, Belarus)
"Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Sutyeska" (Monteneqro)
"Düdelanj" (Lüksemburq) - "Tirana" (Albaniya)
"Tobol" (Qazaxıstan) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
"Malmö” (İsveç) - İlkin mərhələnin qalibi
"Balikani" (Kosovo) - "Jalgiris" (Litva)
HIK (Finlandiya) - RFŞ (Latviya)
"Budye Qlimt" (Norveç) - "Klasksvik" (Farer adaları)
TNS (Uels) - “Linfild” (Şimali İrlandiya)
"Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hibernians" (Malta)
"Lex" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
"Şkupi" (Şimali Makedoniya) - “Linkoln” (Cəbəllütariq)
"Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Şerif" (Moldova)
"Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Dinamo" (Batumi, Gürcüstan)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azər Əliyevə

Azər ƏliyevəVƏZİFƏ VERİLDİ

14 İyun 2022 14:31
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi

"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi bəlli oldu

14 İyun 2022 14:19
"Futbolçular üçün sevinirəm, onlar buna layiqdir" -

"Futbolçular üçün sevinirəm, onlar buna layiqdir" - Canni De Byazi

13 İyun 2022 22:42
Güləşçilərimiz AÇ-nin finalına

Güləşçilərimiz AÇ-nin finalına vəsiqə qazandılar

13 İyun 2022 22:31
Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk qələbəsini qazandı -

Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

13 İyun 2022 20:03
"Real Madrid" 15 ildir klubun şərəfini qoruyan oyunçusu ilə

"Real Madrid" 15 ildir klubun şərəfini qoruyan oyunçusu iləVİDALAŞDI

13 İyun 2022 16:57
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ABŞ-a səyahət edən şəxslərdən COVID-19 testi tələb olunmayacaq

14 İyun 2022 14:46

Ukrayna müharibəsi Fransanı qorxuya saldı:

14 İyun 2022 14:45

Uşaqlar arasında aparılan "tər testi"nin nəticələri açıqlanıb

14 İyun 2022 14:41

Azər Əliyevə

14 İyun 2022 14:31

Prezidentdən 12.7 milyonluq

14 İyun 2022 14:28

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılıb -

14 İyun 2022 14:21

"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi

14 İyun 2022 14:19

Prezidentdən Tofiq Mirzəyevlə bağlı iki

14 İyun 2022 14:15

Bakıda toyda meyxanaçılar arasında dava düşdü -

14 İyun 2022 14:13

Rasim Balayayevi tənqid edənlər məhkəmə qarşısına çıxacaq -

14 İyun 2022 14:10