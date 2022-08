UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində Ermənistanın "Pünik"i ilə Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandası arasında keçirilən görüşdə ermənilər təxribata əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Pünik"in azarkeşləri İrəvanda "Qarabağ Ermənistandır, Kosovo Serbiyadır" yazılı pankart açıblar.

Matç isə "Pünik"in meydandan qolsuz və məğlubiyyətlə ayrılması ilə başa çatıb - 0:2. İlk oyun Serbiya təmsilçisinin 0:5 qollu qələbi ilə bitmişdi.

