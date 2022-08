"Qarabağ"ın Avroliqadakı rəqibləri məlum oldu

Avropa Liqasında qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul şəhərində keçirilən mərasimdə "Qarabağ"ın da rəqibləri müəyyənləşib. G qrupunda yer alan Qurban Qurbanovun komandası "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Frayburq" (Almaniya) və "Nant"la (Fransa) mübarizə aparacaq. "Qarabağ" rəsmi matçlarda ilk dəfə bu klublarla üz-üzə gələcək.

G qrupu

1. "Olimpiakos" (Yunanıstan)

2. "Qarabağ" (Azərbaycan)

3. "Frayburq" (Almaniya)

4. "Nant" (Fransa)

Qeyd edək ki, qrup mərhələsinin ilk görüşlərinə sentyabrın 8-i start veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.