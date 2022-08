"Qarabağ"ın qrup oyunlarının təqvimi açıqlandı - Avropa Liqası

"Qarabağ" UEFA Avropa Liqasının G qrupundakı ilk matçını "Frayburq"a qarşı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Avropa Liqasının G qrupundakı oyunların təqvimi müəyyənləşib. Qurban Qurbanovun komandası 8-15 sentyabr, 6-13-27 oktyabr və 3 noyabr tarixlərində aşağıdakı komandalarla üzləşəcək:

Avropa Liqası

I tur

8 sentyabr

23:00. "Frayburq" - "Qarabağ"

II tur

15 sentyabr

20:45. "Qarabağ" - "Nant"

III tur

6 oktyabr

23:00."Olimpiakos" - "Qarabağ"

IV tur

13 oktyabr

20:45. "Qarabağ" - "Olimpiakos"

V tur

27 oktyabr

23:00."Nant" - "Qarabağ"

VI tur

3 noyabr

20:45. "Qarabağ" - "Frayburq"

