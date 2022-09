"Qarabağ"ın Avropa Liqasında rəqibi Yunanıstanın "Olimpiakos"u yeni transferini açıqlayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, klub "Real"ın sabiq futbolçusu Marselonu heyətinə qatıb. 34 yaşlı müdafiəçi ilə bir illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, "köhlən atlar" "Olimpiakos"a qarşı ilk matçını oktyabrın 6-da səfərdə, növbəti görüşünü isə oktyabrın 13-də Bakıda keçirəcək.

