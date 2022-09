"Qarabağ"ın rəqibindən ulduz futbolçu transferi: Razılığa gəldilər

“Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasındakı rəqibi "Olimpiakos" iddiaları transfer etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin “Fanatik” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, “Real Madrid”in ulduz futbolçusu Marselonu azad agent kimi transfer edən "Olimpiakos" Xames Rodrigeslə razılığa gəlib. Bildirilir ki, Xamesin "Olimpiakos"a razılıq verməsinə onun “Real”dakı komanda yoldaşı Marselonun da rolu olub. Bildirilir ki, tərəflər detalları razılaşdırıb. Transferin rəsmi olaraq açıqlanacağı gözlənilir. Rodrigez müqavilə ilə Qətərin Er-Reyyan klubuna məxsusdur.

Qeyd edək ki, "Olimpiakos" - "Qarabağ" oyunu oktyabrın 6-da, cavab qarşılaşması isə oktyabrın 13-də baş tutacaq.

