"Qarabağ"ın Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən olan "Olimpiakos" növbəti transferini həyata keçirib.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, Pirey təmsilçisi "Hoffenhaym"ın yarımmüdafiəçisi Diadi Samassekunu bu mövsümün sonuna kimi icarəyə götürüb.

Qeyd edək ki, Yunanıstan təmsilçisi bu gün "Marsel"in hücumçusu Sedrik Bakambunu da transfer edib.

