"Qarabağ" "Fənərbaxça"da oynayan futbolçunu transfer edir

“Qarabağ” Fransanın "Dijon" klubunun futbolçusu Yassin Benzia ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın "Lequipe" nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, 29 yaşlı futbolçu ilə danışıqlar uğurlu alınıb və tərəflər müqavilə imzalamağa yaxındır. Qəzet yazır ki, Azərbaycan təmsilçisi əlcəzairli oyunçuya 2,5 illik müqavilə təklif edib. Futbolçuya təklif edilən məvacib barədə məlumat yoxdur. Benzia bu mövsüm komandasının heyətində meydana çıxmayıb.

Qeyd edək ki, Yassin Benzia Fransada "Lion", "Lill", Yunanıstanda "Olimpiakos", Türkiyədə "Fənərbağça" və "Hatayspor" klublarının formasını geyinib.

