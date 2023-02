Braziliya millisinin və İspaniya "Real Madrid"inin sabiq futbolçusu Marselo ölkəsinin "Fluminense" komandasına keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə 35 yaşlı müdafiəçi özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Təcrübəli oyunçu yetirməsi olduğu kluba transferinin detallarını açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, Marselonun son komandası Yunanıstan "Olimpiakos"u olub.

