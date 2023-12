16 nəfər bağça müdiri vəzifəsinə işə qəbul olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.

Bildirilir ki, 2023-cü ildə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə müdir vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqədə uğur qazanan 16 nəfər BŞTİ-nin tabeliyindəki məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə müdir vəzifəsinə işə qəbul hüququ qazanıb.

