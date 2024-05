“Biz danışıqlar prosesində çox konstruktiv şəkildə iştirak edirik”



Metbuat.az “Sputnik-Kazakstan”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almatıda Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

O qeyd edib ki, Ermənistanın diqqəti sülh müqaviləsi imzalamağa yönəlib:

"Biz daha da irəli gedə və regionda bütün nəqliyyat kommunikasiyalarını aça bilərik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.