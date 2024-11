Payız fəsli Bakıya xüsusi gözəllik bəxş edir. Paytaxtın hər guşəsi bu mövsümün rəngarəng mənzərələrinə bürünür. Sarı və narıncı çalarlara boyanmış ağaclar təbiətin sakit və dinclik verən abu-havası ilə birləşir.

Metbuat.az-ın əməkdaşı Bakının payız mənzərələrinin əks olunduğu fotoları lentə alıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

