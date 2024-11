Yaponiya şahzadəsi Yuriko Mikasa 101 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya İmperator Evi İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, şahzadə bu səhər vəfat edib.

Qeyd edək ki, Yuriko Mikasa imperator Hirohitonun kiçik qardaşı şahzadə Takahitonun həyat yoldaşı idi.

