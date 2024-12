Bakının Xətai rayonunda yerləşən "Hədəf" idman klubunda faciə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şahidinin Globalinfo.az-a dediklərinə görə, güləş zamanı 15 yaşlı yeniyetmə idmançılardan biri ehtiyatsızlıqdan digərini boğaraq öldürüb.

Hadisənin qəsdən törədilmədiyi bildirilir.

Hələ ki təfərrüat açıqlanmır.

