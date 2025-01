Növbəti iki gündə bəzi rayonlara qar yağacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərdarlığnda bildirilib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın şərq rayonlarında yanvarın 16-sı səhərdən 17-si gündüzədək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacaq.

Həmçinin dağlıq rayonlara qar yağacağı gözlənilir.

