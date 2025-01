Hindistanda keçirilən Kumbh Mela festivalında yaranan izdihamda ölən və yaralananlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

Hindistan polisi bildirib ki, ölkənin şimalında yerləşən Prayaqrac şəhərində baş vermiş hadisə nəticəsində 30 nəfər həlak olub, 90 nəfər isə xəsarət alıb.

