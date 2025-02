Qəzza sektorunda ölənlərin sayı 48 189 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı səhiyyə qurumu məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hazırda dağıntılar altından daha 7 nəfərin cəsədi tapılıb.

Bildirilib ki, hələ də dağıntılar altında və yollarda çoxlu sayda zərərçəkmişlər var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.