Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin bu il başa çatması mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyanın “ITV News” telekanalına müsahibəsində bildirib.

O qeyd edib ki, bunun üçün sanksiyalar gücləndirilməli və Ukraynaya təhlükəsizlik təminatı verilməlidir.

Zelenski hesab edir ki, indi bunun üçün bütün imkanlar var. Üstəlik, Ukrayna dövləti başçısının fikrincə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp da müharibənin tez bitməsini istəyir.

