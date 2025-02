Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanlı hərbi kursant Elvin Eldəniz oğlu Quluzadə Türkiyədə yerləşdirildiyi xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az hərbi kursantın fotosunu təqdim edir:

