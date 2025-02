Azərbaycanlı kursant Türkiyədə vəfat etdi

Azərbaycanlı hərbi kursant Elvin Eldəniz oğlu Quluzadə Türkiyədə yerləşdirildiyi xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, Rusiyada hərbi təhsil aldığı müddət ərzində 2024-cü ilin may ayından Omsk şəhərində yerləşən Akademik N.N.Burdenko adına Baş Hərbi Klinik Hospitalda müalicə olunub.

Vurğulanıb ki, E.Quluzadə daha sonra müalicəsini davam etdirmək üçün 2024-cü il iyulun 19-dan Türkiyənin Ankara Universitetinin Tibb fakültəsinin xəstəxanasında yerləşdirilib. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq, 2025-ci il fevralın 25-də həmin xəstəxanada kəskin leykemiya, reaktiv perikardit (qan xərçəngi) səbəbindən vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

