Birləşmiş Hava Yollarına məxsus təyyarə Vaşinqtonda eniş edərkən çərpələng ilə toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CBS News məlumat yayıb.

Pilotların sözlərinə görə, çərpələng uçuş-enmə zolağının yanında yerləşən parkın üzərindən buraxılıb. Təcili vəziyyətə baxmayaraq 126 sərnişini olan təyyarə uğurla eniş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.