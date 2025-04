Yaponiya sahillərində rixter cədvəli üzrə 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Niçinan şəhərindən 54 km cənub-şərqdə yerləşib. Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin məlumatına görə, zəlzələ 14 km dərinlikdə qeydə alınıb. Bəzi mənbələr zəlzələnin gücünün 6 bal olduğunu açıqlayıb. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

Yerli dairələrin məlumatına görə, sunami xəbərdarlığı elan edilməyib.

