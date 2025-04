Pul onları sevmir - Ən kasıb bürclər

Astrologiyada bürclər və pul arasındakı əlaqə ümumiyyətlə şəxsi xüsusiyyətlərə, davranışlara və ümumi həyat tərzinə əsaslanır.

Metbuat.az "yoxsul öləcək 5 bürc” siyahısında olduğu düşünülən bürcləri təqdim edir:

Balıqlar (19 fevral - 20 mart)

Balıqlar xəyalpərəst və emosional xüsusiyyətlərə malikdir. Onlar pul idarə etməkdə diqqətsiz ola bilərlər və xəyal etdikləri dünyada yaşamağa meyilli olduqları üçün bəzən maddi dünyada çətinlik çəkirlər.

Xərçəng (21 iyun - 22 iyul)

Xərçənglər emosional və ailə yönümlüdürlər, bu da bəzən onları maliyyə işlərindən uzaqlaşdıra bilər. Xərçənglər tez-tez başqalarına kömək etməyə çalışdıqları üçün öz maliyyə vəziyyətlərinə kifayət qədər diqqət yetirməyə bilərlər.

Qız bürcü (23 avqust - 22 sentyabr)

Qız bürcləri, ümumiyyətlə, mükəmməlliyə meyilidirlər, lakin bəzən həddindən artıq analiz edərək riskdən qaçırlar. Bu onların maliyyə imkanlarını qiymətləndirməkdə daha ehtiyatlı olmalarına səbəb ola bilər. Onlar öz bizneslərini qurmaqda çətinlik çəkə bilərlər.

Tərəzi (23 sentyabr - 22 oktyabr)

Tərəzi balans və harmoniya axtaran bir bürcdür. Bununla belə, bəzən başqalarını razı salmağa həddindən artıq çalışdıqları üçün öz maliyyə məqsədlərinə diqqət yetirməyə bilərlər. Bundan əlavə, onların qərarsızlığı bəzən maliyyə qərarları verməkdə çətinlik yarada bilər.

Dolça (20 Yanvar - 18 Fevral)

Dolçalar yenilikçi və azad ruhlu olsalar da, maddi şeylərə o qədər də maraq göstərmirlər. Diqqəti pula yönəltmək əvəzinə, onlar öz ideyalarını və sosial səbəblərini daha çox qiymətləndirirlər ki, bu da maliyyə qeyri-sabitliyi yarada bilər.

