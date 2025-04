Naxçıvanda aprel ayının pensiyaları ödənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aprel ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb.

Pensiyaçılar, pensiyalarını plastik kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.