Saat 09:30-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sabah Qax rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, İstehsalat Birliyinin Zaqatala Regional Qaz İstismar İdarəsinin Qax xidmət sahəsində Qax qazpaylayıcı stansiyasında (QPS) istismara yararsız d-200 mm-lik siyirtmənin əvəzlənməsi, Turaclı kəndində d-250 mm-lik siyirtmənin quraşdırılması, Alatəmir kəndində d-273 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttinin deformasiyaya uğramış hissəsinin əvəzlənməsi ilə əlaqədar aprelin 18-də saat 09:30-dan etibarən şəhər və 26 kəndinin qaz təminatının dəyandırılması planlaşdırılır.

İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq.

