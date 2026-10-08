Abşeronda bıçaqlanan direktor müavininin kimliyi bilinib.
Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bıçaq xəsarətləri alan şəxs xəstəxananın direktor müavini Orxan Ənvərlidir.
Qeyd edək ki, mediada yayılan məlumatlara görə, Orxan Ənvərli TƏBİB-in sabiq sədri Vüqar Qurbanovun qohumudur. O, bundan əvvəl TƏBİB-in Daxili Nəzarət və Monitorinq Departamentinin rəhbəri olub və həmin vaxt Qurbanov soyadını daşıyıb.
Bildirilir ki, Vüqar Qurbanov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra Orxan Qohumluq əlaqəsini gizlətmək məqsədilə soyadını dəyişərək Ənvərli edib. Buna baxmayaraq, o, əvvəlki rəhbər vəzifəsindən azad olunaraq Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktor müavini təyin edilib.
O, həmçinin Bakı şəhəri 14 saylı Vəkil Bürosunda da vəkil kimi çalışır.