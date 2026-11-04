Noyabr ayında bəzi bürclər üçün sevgi, karyera və maliyyə sahəsində yeni fürsətlərin yaranacağı gözlənilir. Astroloqlar bu ay şanslı dövr yaşayacağı ehtimal olunan dörd bürcü açıqlayıb.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Venera retrosunun təsirlərinin zəifləməsi ilə bəzi bürclər üçün rahatlıq və yenilənmə dövrü başlaya bilər.
Xərçəng
Xərçənglər üçün münasibətlərdəki qeyri-müəyyənliklərin geridə qalacağı bir dövr ola bilər. Gözlədikləri xəbəri ala və şəxsi həyatlarında yeni başlanğıclar edə bilər.
Şir
Şirlər üçün karyera sahəsində yeni imkanlar yarana bilər. İşdə fərqlənmək, yeni layihələrdə iştirak etmək və zəhmətlərinin qarşılığını almaq şansları arta bilər.
Əqrəb
Əqrəbləri maliyyə və iş həyatında gözlənilməz yeniliklər gözləyə bilər. Uzun müddətdir nəticəsini gözlədikləri məsələlərdə irəliləyiş əldə edə bilərlər.
Oxatan
Oxatanlar üçün təhsil, səyahət və karyera sahəsində yeni fürsətlər gündəmə gələ bilər. Yeni tanışlıqlar və gözlənilməz hadisələr gələcək planlarına təsir göstərə bilər.