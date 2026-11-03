Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər maddi uğura və zənginliyə meyilli xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, səbir, intizam və düzgün maliyyə qərarları onların sərvət toplamasına kömək edən əsas amillər kimi göstərilir.
Buğa
Venera planeti tərəfindən idarə olunan Buğalar rahat və dəbdəbəli həyata xüsusi maraq göstərirlər. Onlar ani qazanc dalınca qaçmaq əvəzinə, uzunmüddətli investisiyalara və daşınmaz əmlaka üstünlük verirlər. Səbirli və qənaətcil olmaları qazandıqları pulu qoruyub artırmağa, gələcəkdə isə maddi müstəqillik əldə etməyə kömək edə bilər.
Oğlaq
Saturnun təsiri ilə əlaqələndirilən Oğlaqlar intizamlı və məqsədyönlü olmaları ilə tanınırlar. Onlar karyera və biznes sahəsində irəliləmək, maliyyə imkanlarını düzgün dəyərləndirmək üçün uzunmüddətli planlar qururlar. Oğlaqların çalışqanlığı və strateji düşüncəsi gələcəkdə böyük sərvət toplamaq üçün əlverişli zəmin yarada bilər.