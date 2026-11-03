2026-cı ildə Şir və Buğa bürcləri uğur və şans baxımından seçilən bürclər sırasında yer alır.
Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqların proqnozlarına görə, bu iki bürc nümayəndələrini il ərzində yeni imkanlar, maliyyə yüksəlişi və şəxsi həyatda müsbət dəyişikliklər gözləyir. Onlar üçün həm karyera, həm də maddi vəziyyət baxımından əlverişli dövr ola bilər.
Şir
Şir bürcləri 2026-cı ildə diqqət mərkəzində olacaq. Onları karyera yüksəlişi, yeni layihələr və yaradıcılıq sahəsində uğurlar gözləyə bilər. Uzun müddətdir həyata keçirmək istədikləri planlar üçün əlverişli fürsətlər yaranacaq.
Buğa
Buğa bürcləri üçün 2026-cı il maliyyə baxımından uğurlu dövr vəd edir. Onlar əvvəlki zəhmətlərinin bəhrəsini görərək yeni iş təklifləri və gəlir imkanları əldə edə bilərlər. Ailə və şəxsi münasibətlərdə isə daha sabit, sakit və harmonik mərhələ yaşaya bilərlər.