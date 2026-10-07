Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər sevgidə romantik davranışları ilə diqqət çəkirlər.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu bürclər münasibətlərdə hisslərini açıq göstərmələri, qayğıkeş davranışları və qarşı tərəfə xüsusi diqqət ayırmaları ilə seçilirlər.
Balıqlar - Xəyalpərəst və duyğusal xarakteri ilə seçilən Balıqlar sevgidə romantikaya böyük önəm verir. Onlar münasibətdə dərin emosional bağ və qarşılıqlı anlayış axtarırlar. Astroloji mənbələrdə bu bürc ən romantik və həssas aşiq kimi xarakterizə olunur.
Tərəzi - Veneranın təsiri ilə əlaqələndirilən Tərəzilər sevgi və münasibətlərdə harmoniya yaratmağa çalışırlar. Onlar diqqət və nəvaziş göstərməyi, romantik jestlərlə qarşı tərəfi sevindirməyi sevirlər. Astroloqlar Tərəzini münasibətlərə və tərəfdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verən bürclərdən biri kimi təqdim edirlər.
Xərçəng - Xərçənglər münasibətlərdə qayğıkeş, sadiq və emosional davranışları ilə seçilirlər. Sevdikləri insanın rahatlığı və özünü güvəndə hiss etməsi onlar üçün vacibdir. Astroloji mənbələrdə bu bürc dərin bağlılıq və fədakarlığı ilə seçilən romantiklər sırasında göstərilir.