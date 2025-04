Böyük uğur qazanacaq 4 bürc - Maddi sıxıntılar geridə qaldı

Artıq bir neçə gündən sonra, bu həftənin sonuna qədər dörd bürcü nümayəndələri bütün problemlərə "əlvida" deyəcəklər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduz falı onlara böyük qələbələr vəd edir.

Hansı bürclər bütün düşmənlərin burnunu siləcək?

Əkizlər

Pisləri tez unudursan, amma həmişə qələbə hissini hiss etməyə imkan vermirsən. Bu həftə taleyin özü sizə birinci yerdə olduğunuza işarə edəcək.

Uzun müddətdir ki, planlarınızı pozan məsələni həll etmək şansınız var. Gücünüz aqressiyada deyil, çeviklikdə və ağlınızla hərəkət etmək bacarığındadır - emosiyalar deyil. Uğurdan qorxma - sən buna layiqsən.

Dolça

Siz hesabdan silinə bilərdiniz, amma çox erkən. Həftənin sonuna qədər hər şey elə nəticələnəcək ki, özünüzü diqqət mərkəzində tapacaqsınız və bu sizin qələbəniz olacaq.

İnsanlar burada kimin məsul olduğunu xatırlayacaq və özünüzə niyə inamınızı itirməməli olduğunuzu başa düşəcəksiniz. Tale sizə başqa cür baxacağınız an hazırlayır. Və mütləq qələbənin dadını dadacaqsınız.

Oğlaq

Uzun müddətdir ki, susur və izləyirsiniz, amma indi sizin həftənizdir. Döyüşə tələsmək lazım deyil, vəziyyətin dəyişməsi üçün bir söz demək və ya bir hərəkət etmək kifayətdir.

Düşmənlər ya yox olacaq, ya da gizlənəcək və məzlumların artıq gücü olmayacaq. Diqqətinizi cəmləyin - qələbəniz sizin zəfərinizə inanmayanlar üçün xüsusilə nəzərə çarpacaq. Uğurlarınızdan utanmayın.

Xərçəng

Sizi tez-tez qiymətləndirmirlər, lakin məhz daxili möhkəmliyinizə görə indi çox güclü bir mərhələyə qədəm qoyursunuz. Başqalarının zarafat etdiyi və ya inanmadığı şey sizin üçün işə başlayacaq.

Həftənin sonuna yaxın mövqenin dəyişdiyini hiss edəcəksiniz. Sən artıq günəşdə yer uğrunda mübarizə aparmırsan, artıq olmaq istədiyin yerdəsən. Uğurlarınızdan həzz alın və böyük qələbələrinizdən utanmayın.

