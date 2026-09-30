Balıq ən sağlam və balanslı qidalardan biri sayılır. Tərkibindəki omeqa-3 yağ turşuları, keyfiyyətli zülal və vitaminlər onu faydalı qida mənbəyinə çevirir.
Bəs müxtəlif balıq növləri arasında ən sağlam seçim hansıdır?
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, süni intellekt bu suala cavab verərkən qızılbalıq və alabalıqdan fərqli olaraq hamsini önə çıxarıb.
Süni intellektin qiymətləndirməsində balıqların qida dəyəri, omeqa-3 tərkibi və civə yığılması riski kimi amillər nəzərə alınıb. Bu meyarlar əsasında hamsinin xüsusilə diqqətçəkən seçim olduğu bildirilib.
Hamsi omeqa-3 yağ turşuları, keyfiyyətli zülal və D vitamini ilə zəngindir. Onun kiçik ölçülü balıq olması da üstünlük kimi qiymətləndirilir. Belə balıqlarda uzunömürlü və iri balıqlarla müqayisədə civə yığılması riskinin daha aşağı olduğu qeyd edilir.
Hamsinin digər üstünlüyü isə qiymətidir. Qızılbalıq kimi bahalı balıqlarla müqayisədə daha əlçatan olan hamsi həm yüksək qida dəyəri, həm də münasib qiyməti ilə fərqlənir.