Astroloqların proqnozlarına görə, münasibətlərdə sadiqliyi və güvəni ilə seçilən bürclər arasında iki bürc xüsusi yer tutur.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Buğa
Buğa bürcü nümayəndələri münasibətlərdə sabitliyə və uzunmüddətli bağlılığa böyük əhəmiyyət verirlər. Sevdikləri insana güvəndikdə, münasibəti qorumaq və çətinlikləri birlikdə aşmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Onlar üçün xəyanətə yol verməmək və verdikləri sözə sadiq qalmaq münasibətin əsas şərtlərindəndir.
Əqrəb
Əqrəblər sevdikləri insana qarşı dərin hisslər bəsləyir və münasibətlərində sədaqətə xüsusi önəm verirlər. Onların etibarını qazanmaq vaxt tələb etsə də, güvəndikləri insana möhkəm bağlanır və münasibəti qorumağa çalışırlar. Əqrəblər həm xoş, həm də çətin günlərdə tərəfdaşlarının yanında olmağa və emosional dəstək göstərməyə üstünlük verirlər.