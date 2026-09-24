Son illərdə həyatlarında müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşan üç bürc üçün yeni mərhələ başlayır. Astroloji proqnozlara görə, 2018-ci ildən bəri davam edən gərgin astroloji təsirlərin zəifləməsi bu bürclərin qarşıdakı 7 ayı daha rahat keçirməsinə şərait yaradacaq.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloqlara görə, Əkizlər, Tərəzi və Dolça bürcləri uzun müddət davam edən intensiv dövrdən çıxır. Qarşıdakı aylarda onların sosial münasibətlər, şəxsi planlar və gündəlik həyatla bağlı özlərini daha rahat hiss edə biləcəkləri bildirilir.
Əkizlər
Əkizlər üçün son səkkiz ilin kifayət qədər gərgin keçdiyi qeyd olunur. Yeni dövrdə isə sosial həyatın canlanacağı, dostlar və yaxın çevrə ilə münasibətlərin güclənəcəyi gözlənilir.
Astroloqlara görə, Əkizlər yeni insanlarla tanış olmaq və sosial çevrələrini genişləndirmək üçün daha əlverişli mərhələyə daxil ola bilərlər. Onlara özlərini təcrid etmək əvəzinə sevdikləri insanlarla daha çox vaxt keçirmək tövsiyə olunur.
Tərəzi
Tərəzilər də 2018-ci ildən etibarən davam edən gərgin astroloji təsirlərdən sonra daha sakit mərhələyə keçəcəklər. Qarşıdakı dövrdə bu bürcün nümayəndələrinin həyatdan nə istədiklərini daha aydın müəyyənləşdirmələri və qarşılarına yeni hədəflər qoymaları ön plana çıxacaq.
Astroloji şərhlərdə sentyabrın 22-dən başlayan Tərəzi dövrünün bu bürc üçün özünüqiymətləndirmə və gələcəklə bağlı yeni qərarlar baxımından əhəmiyyətli ola biləcəyi vurğulanır.
Dolça
Uzun müddətdir intensiv dəyişikliklərlə üzləşdiyi bildirilən Dolça üçün də qarşıdakı 7 ayda vəziyyətin nisbətən sakitləşəcəyi qeyd olunur.
Bu dövrdə ünsiyyət, yaxın çevrə və gündəlik həyat daha çox diqqət mərkəzində olacaq. Astroloqlara görə, böyük dəyişikliklərdən daha çox, adi və sakit həyat ritmi Dolçalar üçün rahatlıq gətirəcək.