Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər maliyyə baxımından uğurlu dövrlə qarşılaşa bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə üç bürcün gəlir və sərvət imkanlarının artacağı, böyük maliyyə fürsətləri ilə qarşılaşacağı bildirilir.
Buğa bürcü səbirli və nizam-intizamlı addımlarının bəhrəsini görməyə başlaya bilər. Xarici ekspertlərin proqnozlarına görə, il ərzində gəlir artımı və böyük yatırımlar üçün imkanlar yarana bilər.
Əkizlər üçün 2026-cı il maliyyə baxımından diqqətçəkən dövr ola bilər. Astroloqların fikrincə, bu bürc gözlənilməz pul axını, investor dəstəyi və əmlak artımı ilə qarşılaşa bilər.
Qız bürcünün qazancında nəzərəçarpan artım gözlənilir. Xarici mediada qeyd olunur ki, biznes əlaqələri, böyük sövdələşmələr və peşəkarlıq yüksək gəlir gətirən müqavilələrə yol aça bilər.