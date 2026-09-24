Astroloqların proqnozlarına görə, iki bürc yaxın dövrdə maliyyə baxımından uğurlu imkanlarla qarşılaşa bilərlər.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Şir
Şirlər üçün yeni gəlir mənbələri və yüksək qazanc imkanları açıla bilər. Gözlənilməz maliyyə fürsətləri onların qarşısına çıxa bilər. Cəsarətli addımlarının maddi baxımdan uğurlu nəticələr verəcəyi bildirilir.
Oxatan
Oxatanları gözlənilməz maliyyə fürsətləri gözləyə bilər. Böyük gəlirlər əldə edərək borclarını bağlamaq imkanları yarana bilər. Bu dövrdə şəxsi sərvətlərini artırmaları mümkün olacaq.