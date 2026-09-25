Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti rəisinin müavini general-mayor Allahverən İbiş oğlu İsmayılova "general-leytenant" ali hərbi rütbəsi verilib.
Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Allahverən İsmayılov 125 saylı Zəngilan - Qubadlı seçki dairəsinin deputatı İmamverdi İsmayılovun qardaşıdır.
Onun dosyesini təqdim edirik:
Allahverən İsmayılov informasiya təhlükəsizliyi və dövlət rabitəsi sahəsində uzun illər fəaliyyət göstərən dövlət məmurlarındandır.
O, Azərbaycan Texniki Universitetinin məzunudur. 2025-ci ildə universitetin 75 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə İsmayılovun AzTU-nun fəxri məzunu olduğu bildirilib.
İsmayılovun karyerasında mühüm mərhələlərdən biri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasına rəhbərlik etdiyi dövr olub. 2021-ci ildə o, Akademiyanın rəisi, general-mayor vəzifəsində fəaliyyət göstərib.
2016-cı ildə dövlət orqanlarında rabitə sahəsində xidmətlərinə görə “Əməkdar mühəndis” fəxri adına layiq görülüb.
2023-cü ildən isə Allahverən İsmayılov Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəis müavini kimi fəaliyyət göstərir. Bu vəzifədə informasiya və kibertəhlükəsizlik, dövlət informasiya sistemlərinin qorunması ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib.
2024-cü il aprelin 24-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Allahverən İbiş oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunub.
İsmayılov son illərdə süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və informasiya resurslarının qorunması ilə bağlı tədbirlərdə də çıxış edib.
Beləliklə, Allahverən İsmayılovun karyera yolunda dövlət rabitəsi, informasiya təhlükəsizliyi və xüsusi xidmət sahəsində müxtəlif məsul vəzifələr yer alıb.
Hazırda o, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəis müavini, general-mayor vəzifəsini tutur.
Allahverən İsmayılovun əsas karyera və təltifləri:
2016 – “Əməkdar mühəndis” fəxri adı;
2021 – DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının rəisi;
2023 – Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəis müavini;
2024 – 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni;
2025 – AzTU-nun fəxri məzunu.