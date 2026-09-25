Azərbaycanda banklar tərəfindən təqdim edilən ödəniş kartlarının sayına tətbiq olunan risk əsaslı yanaşma hazırda istifadə edilən ödəniş kartlarına hər hansı məhdudiyyət yaratmır.
Bunu Metbuat.az-a Azərbaycan Banklar Assosiasiyasından (ABA) bildiriblər.
"Müştərilər mövcud kartlardan onların etibarlılıq müddəti başa çatanadək və ya kart hesabı bağlanılanadək istifadə edə bilərlər.
Əlavə ödəniş kartına ehtiyac yarandıqda müştəri xidmət aldığı banka müraciət edə bilər. Bank müraciəti risk əsaslı yanaşma çərçivəsində qiymətləndirəcək. Kartdan və ya elektron pula bağlı ödəniş hesabından istifadə məqsədi barədə ağlabatan izahat təqdim edildiyi, əməliyyatların bankda mövcud məlumatlarla uyğun olduğu və qeyri-qanuni məqsədlərlə istifadə edilmədiyinə əminlik yarandığı hallarda nəzərdə tutulan sayın artırılması mümkündür", - ABA-dan bildirilib.
Yeni yanaşmanın əsas məqsədi ödəniş xidməti təchizatçılarının, o cümlədən bankların və elektron pul təşkilatlarının xidmətlərindən sui-istifadə risklərini minimuma endirmək və risk əsaslı yanaşmanın daha vahid formada tətbiq edilməsidir.
Yanaşmaya əsasən, əməkhaqqı, pensiya və digər sosial müavinətlər üçün nəzərdə tutulmuş ödəniş kartları, sahibkarlıq hesabına bağlı ödəniş kartları, eləcə də depozit hesablarına bağlı ödəniş kartları istisna olmaqla, hər bir bank tərəfindən təqdim edilən hər bir ödəniş kartı məhsulu üzrə milli valyutada 1, hər bir xarici valyuta üzrə isə 1 ödəniş kartı nəzərdə tutulur.
Bu yanaşma yalnız konkret banka şamil edilir və müştərinin digər banklardan ödəniş kartı əldə etməsinə məhdudiyyət yaratmır. Eyni zamanda, bank tərəfindən bir neçə fərqli ödəniş kartı məhsulu təqdim edilirsə, müştəri həmin məhsulların hər biri üzrə ayrıca kart əldə edə bilər. Məsələn, eyni bankda "Azal Miles" və digər debet və ya kredit kartı məhsullarından istifadə etmək mümkündür.
Yanaşma həm manat, həm də xarici valyutada təqdim olunan ödəniş kartlarına şamil edilir. Belə ki, müştəri eyni bankdan həm milli valyutada, həm də ABŞ dolları, avro və digər xarici valyutalarda müxtəlif kart məhsulları əldə edə bilər.
Məlumata görə, risk əsaslı yanaşma 1 avqust 2026-cı ildən tətbiq edilir. Banklar və digər ödəniş xidməti təchizatçıları yanaşmanı texniki imkanları və daxili prosedurlarına uyğun olaraq mərhələli şəkildə tətbiq edirlər.
Yeni yanaşmanın rəqəmsal ödəniş ekosistemində sui-istifadə hallarının və maliyyə fırıldaqçılığı risklərinin azaldılmasına, habelə ödəniş xidmətlərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə xidmət etdiyi bildirilir.