Bəzi insanlar problemlərini başqaları ilə bölüşməkdə çətinlik çəkirlər. Yorulsalar da “mən bacararam” deyir, köməyə ehtiyacları olsa belə bunu etiraf etmirlər. Ailənin, dostların və işin bütün məsuliyyətini üzərlərinə götürür, öz problemlərini isə çox vaxt ikinci plana keçirirlər. Astroloji şərhlərə görə, bəzi bürclər bu xüsusiyyətləri ilə daha çox seçilir.
Metbuat.az bütün yükü tək daşıyan 4 bürcü təqdim edir:
Buğa
Buğalar yaxınlarının problemlərinə biganə qala bilmirlər. Ailədə və ya dost çevrəsində çətinlik yarananda ilk kömək edənlərdən biri məhz onlar olur. Bəzən öz imkanlarını belə nəzərə almadan başqalarının yükünü daşımağa çalışırlar.
Onların əsas xüsusiyyətlərindən biri isə şikayət etməmələridir. Yorulsalar da bunu çox vaxt büruzə vermirlər. Ətrafındakı insanlar Buğanın hər şeyin öhdəsindən gəldiyini düşünə bilər, amma onların da zaman-zaman dəstəyə ehtiyacı olur.
Oğlaq
Oğlaqlar məsuliyyətdən qaçmayan bürclərdəndir. İşdə, ailədə və şəxsi həyatda üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışırlar. Bir problem yarananda ilk reaksiyaları kimdənsə kömək istəmək deyil, çıxış yolunu özləri tapmaq olur.
Bu səbəbdən bəzən bütün yük onların üzərində toplanır. Oğlaqlar yaxınlarının rahatlığı üçün öz istəklərindən belə keçə bilərlər. Lakin uzun müddət hər şeyi tək həll etməyə çalışmaq onları daxildən yorur.
Qız
Qız bürcünün nümayəndələri hər şeyi nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Problemin başqalarının üzərinə düşməsinə imkan verməmək üçün çox vaxt məsuliyyəti özləri götürürlər. Ailədə planların qurulması, işlərin təşkil edilməsi və gündəlik məsələlərin həlli zamanı onların üzərinə daha çox yük düşür.
Qızlar kömək istəməkdənsə, problemi özləri həll etməyi üstün tuturlar. Hətta yorğun olduqları halda belə “bir az da dözüm, bunu da bitirim” deyə düşünürlər.
Əqrəb
Əqrəblər yaşadıqları problemləri hər kəslə bölüşməyi sevmirlər. Onlar üçün şəxsi məsələlərini öz daxilində həll etmək daha rahatdır. Buna görə də ətrafındakı insanlar bəzən onların nə qədər çətinlik yaşadığını gec anlayırlar.
Əqrəb həm öz dərdini, həm də sevdiklərinin narahatlıqlarını səssiz şəkildə çəkə bilər. Güclü görünmək onların üçün vacib olduğundan köməyə ehtiyac duyduqlarını etiraf etməkdə çətinlik çəkirlər. Məhz buna görə də bəzən ən çox dəstəyə ehtiyacı olan vaxtda belə hər şeyi tək həll etməyə çalışırlar.