Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün həyatın müxtəlif sahələrində mühüm dəyişikliklər baş verə bilər. Qarşıdakı dövr xüsusilə karyera, şəxsi inkişaf və daxili yenilənmə baxımından diqqət çəkir.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların təsiri altında bu bürcləri yeni imkanlar və fərqli həyat istiqamətləri gözləyə bilər.
İlk bürcün nümayəndələri üçün Şimal Ay Düyününün təsiri peşəkar həyatda yeni imkanlar yarada bilər. Nəzarətçilikdən uzaqlaşanlar gözlənilməz karyera uğurları, beynəlxalq layihələr və cəmiyyətdə tanınmaq şansı əldə edə bilərlər. Bu dövr onların qarşısına yeni istiqamətlər və inkişaf imkanları çıxara bilər.
Digər bürc üçün isə Xironun təsiri daxili yenilənmə və özünəinamla əlaqələndirilir. Uzun müddət davam edən qorxuların və keçmişdən qalan emosional yükün geridə qalması mümkündür. Səyahətlər və yeni biliklər həmin şəxslərin öz potensialını yenidən kəşf etməsinə və daxili gücünü bərpa etməsinə kömək edə bilər.