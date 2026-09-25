Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclər üçün qarşıdakı dövr maliyyə və şəxsi həyat baxımından mühüm dəyişikliklərlə yadda qala bilər.
Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:
Şirlər üçün Yupiterin təsiri yeni maliyyə imkanlarının yaranmasına şərait yarada bilər. Xüsusilə yaradıcılıq, şəxsi biznes, təqdimatlar və investisiya sahəsində uğurlu inkişaf gözlənilir. Uzun müddətdir diqqətdən kənarda qalan layihələrin gəlir gətirməsi mümkündür.
Əqrəblər üçün isə Plutonun təsiri şəxsi həyatda köklü dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Bu dövrdə onları yoran münasibətlərdən və köhnə vərdişlərdən uzaqlaşmaq, həyatlarında yeni mərhələyə başlamaq ehtimalı artır. Ailə və şəxsi münasibətlərdə daha sağlam və sabit təməlin formalaşması üçün əlverişli şərait yarana bilər.