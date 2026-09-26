Astrologiyada dostluq münasibətlərində bəzi bürclərin daha dəyişkən, sərbəst və ya emosional davranmağa meylli olduğu düşünülür.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən həmin bürclər bəzən "etibarsız dost" kimi xarakterizə edilir.
Əkizlər dəyişkən dost
Əkizlər dostluqda çox maraqlı və ünsiyyətcil ola bilər. Onlarla vaxt keçirmək adətən əyləncəlidir. Lakin onların fikirləri və əhvalı tez-tez dəyişə bilər. Bu səbəbdən verdikləri sözə həmişə eyni münasibətlə yanaşmaya bilərlər.
Əkizlərin əsas problemi qərarsızlıq və dəyişkənlik hesab olunur. Bu gün bir dostuna çox yaxın olan Əkizlər sabah başqa çevrəyə daha çox vaxt ayıra bilər. Bəzən dostunun sirrini qəsdən deyil, söhbət əsnasında düşünmədən başqasına danışa bilər.
Oxatan azadlığı dostluqdan üstün tuta bilər
Oxatanlar sərbəstliyi sevən və məhdudiyyətlərdən xoşlanmayan insanlar kimi təqdim edilir. Dostlarını sevsələr də, daim əlaqədə qalmaq və hər görüşə vaxt ayırmaq onların üçün vacib olmaya bilər.
Onlar bəzən verdikləri sözə əməl etməyə bilər. Bunun səbəbi pis niyyət yox, spontan qərarlar vermələri və planlarını tez dəyişmələri ola bilər.
Oxatan dostunun çətin günündə yanında ola bilər, amma gündəlik münasibətlərdə çox diqqətsiz görünə bilər.
Dolça emosional məsafə saxlayan dost
Dolça bürcü dostluqda ən maraqlı, lakin ən çətin başa düşülən bürclərdən biri hesab olunur. Onlar dostlarına hörmət edə bilər, amma emosiyalarını açıq göstərməyə həmişə meylli olmurlar.
Dolça üçün şəxsi azadlıq çox önəmlidir. Buna görə dostu ondan daha çox diqqət və yaxınlıq gözləyəndə münasibətlərdə problem yarana bilər.
Ən böyük xüsusiyyəti isə budur: incidikdə və ya münasibətdən yorulduqda birdən-birə uzaqlaşa bilər.