27 Sentyabr: Vətən müharibəsindən Böyük Qayıdışa

27 Sentyabr Azərbaycan xalqının yaddaşında dərin kədər, sonsuz qürur və böyük Zəfərə aparan yolun başlanğıcı kimi yaşayır. 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. Bununla da Vətən müharibəsinin ilk mərhələsi başladı. 44 gün davam edən müharibə Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə sentyabrın 27-si şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Anım Günü elan edildi.
Anım Gününün mahiyyəti yalnız keçmişi xatırlamaqdan ibarət deyil. Bu tarix Vətən uğrunda canından keçən insanların xatirəsini yaşadır. Eyni zamanda azadlığın, dövlət müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün hansı fədakarlıqlar hesabına əldə edildiyini gələcək nəsillərə çatdırır.
Hər il 27 sentyabrda şəhidlərimizin həyat yolu, döyüş əzmi və Vətən sevgisi bir daha yada salınır. Bu xatirə cəmiyyətə mühüm mesaj da verir. Əldə olunan Zəfərin arxasında böyük itkilər, ağır sınaqlar və misilsiz qəhrəmanlıq dayanır.
Vətən müharibəsinin nəticəsi yalnız 44 günlük döyüşlərin nəticəsi deyildi. Bu Zəfərin arxasında uzun illər ərzində həyata keçirilən dövlət quruculuğu, iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu və beynəlxalq mövqelərin möhkəmləndirilməsi siyasəti dayanırdı. Azərbaycan Ordusunun döyüş meydanında nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq, xalqın həmrəyliyi və arxa cəbhədə göstərilən fədakarlıq da mühüm amillərdən oldu. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Şuşanın azad edilməsi müharibənin gedişində mühüm dönüş yaratdı.
Bu gün həmin Zəfərin nəticələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərində də özünü göstərir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yaşayış məntəqələri salınır. Yollar, məktəblər, xəstəxanalar və digər sosial obyektlər inşa edilir. Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı təmin olunur. Beləliklə, şəhidlərimizin uğrunda can verdiyi torpaqlarda həyat yenidən canlanır.
Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, 27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan xalqının milli yaddaşında xüsusi yer tutur. Onun sözlərinə görə, bu günün əsas mahiyyəti Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad etmək, onların həyat və mübarizə yolunu gələcək nəsillərə çatdırmaqdır.
Fotoda: millət vəkili Vüqar İskəndərov
Deputat qeyd edib ki, 27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində taleyüklü hadisələrin başlanğıc nöqtəsinə çevrildi. Həmin gün başlayan Vətən müharibəsi xalqımızın uzun illər ərzində yaşadığı torpaq həsrətinə son qoyulması istiqamətində mühüm mərhələ oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan əsgəri döyüş meydanında öz şücaətini nümayiş etdirdi. Xalq isə vahid mövqe ortaya qoyaraq Ordunun yanında dayandı:
“Əldə olunan Zəfəri yalnız hərbi nəticə kimi dəyərləndirmək düzgün olmaz. Bu Qələbə dövlətçilik, milli birlik, siyasi iradə və xalq-ordu həmrəyliyinin nəticəsi idi. Cəbhədə əsgər və zabitlərimiz döyüşürdüsə, arxa cəbhədə həkimlər, müəllimlər, mühəndislər, jurnalistlər, sürücülər, sahibkarlar və digər peşə sahibləri öz fəaliyyətləri ilə ümumi mübarizəyə dəstək verirdilər. Müharibə günlərində hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz imkanları daxilində Vətən qarşısında məsuliyyətini dərk etdi”.
Deputat vurğulayıb ki, Zəfərin əldə olunmasında uzun illər ərzində aparılan dövlət siyasətinin də xüsusi rolu olub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik strategiyası sonrakı dövrdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilib. Azərbaycanın iqtisadi gücünün artması, müdafiə imkanlarının genişlənməsi və müasir ordu quruculuğu qarşıya qoyulan strateji məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün mühüm zəmin yaradıb:
“Şuşanın azad edilməsini Vətən müharibəsinin ən mühüm məqamlarından biri kimi səciyyələndirmək olar. Şuşanın mürəkkəb relyefinə baxmayaraq, Azərbaycan hərbçilərinin böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhərə daxil olması hərb tariximizdə xüsusi yer tutur. Şuşanın azadlığı həm hərbi, həm də mənəvi baxımdan Zəfərin əsas simvollarından birinə çevrildi”.
Deputat Anım Gününün digər mühüm tərəfinin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən diqqətin davamlı olması ilə bağlı olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, şəhid ailələrinə sahib çıxmaq, onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün görülən işləri davam etdirmək cəmiyyətin mənəvi borcudur:
“Postmüharibə dövründə dövlət tərəfindən şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçılarına geniş sosial dəstək göstərilib. 2026-cı ilin məlumatına görə, 132 min nəfəri əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində 424 min xidmət göstərilib, 7 200 mənzil və fərdi ev təqdim olunub, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 567 avtomobil verilib. Təqdirəlayiq haldır ki, şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə veteranlarının sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət bu gün də davam etdirilir”.
Vüqar İskəndərov bildirib ki, şəhidlərimizin ən böyük əmanəti azad və güclü Azərbaycandır. Bu əmanəti qorumaq yalnız keçmişi xatırlamaqla məhdudlaşmır. Bunun üçün ölkənin inkişafına, milli birliyin möhkəmlənməsinə və gələcək nəsillərin düzgün tərbiyəsinə töhfə vermək lazımdır.
Onun fikrincə, gənclərimiz 44 günlük müharibənin tarixini yaxşı bilməli, Zəfərin hansı fədakarlıqlar hesabına əldə olunduğunu anlamalıdırlar. Çünki tarixi yaddaş zəiflədikcə qəhrəmanlığın mənası da zamanla kölgədə qala bilər.
“Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən Böyük Qayıdış da şəhidlərimizin xatirəsinə ən böyük ehtiram nümunələrindən biridir. Bu gün həmin torpaqlarda insanların öz evlərinə qayıtması, uşaqların məktəbə getməsi, yeni müəssisələrin fəaliyyətə başlaması Zəfərin real nəticələrini göstərir. Azərbaycan artıq azad edilmiş ərazilərdə yeni həyat qurur. Bu proses gələcək nəsillər üçün mühüm tarixi miras formalaşdırır.
27 Sentyabr həm də sülhün və sabitliyin qiymətini anlamaq üçün mühüm gündür. Şəhidlərin xatirəsini yaşatmağın ən doğru yollarından biri onların uğrunda can verdiyi Azərbaycanın daha güclü, daha firavan və daha təhlükəsiz gələcəyini təmin etməkdir. Bu baxımdan Anım Günü keçmişə ehtiramla gələcəyə məsuliyyət arasında mənəvi bağ yaradır.
Şəhidlərimizin hər biri Azərbaycan tarixinin şərəf səhifəsində əbədi yaşayacaq. Onların bizə miras qoyduğu Vətəni qorumaq, inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə daha qüdrətli Azərbaycan kimi çatdırmaq isə hər bir vətəndaşın mənəvi və vətəndaşlıq borcudur”, - deputat fikrini belə tamamlayıb.
Aynur Abdınova / Metbuat.az
Məqalə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə “Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbə, Ermənistan tərəfindən törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, habelə müharibə cinayətləri ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması” mövzusu üzrə dərc olunub.