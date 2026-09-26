Avtomobili ilə hərəkətdə olan soydaşımızın üzərinə dron düşüb...
Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Rusiyanın Bryansk vilayətində baş verib. Əslən Ucar rayonunun Boyat kəndindən olan Hüseyn Mussaliyev aldığı ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Onun nəşi doğma rayonuna gətirilərək dəfn edilib.
Yaxınlarının sözlərinə görə, Hüseyn Mussaliyev təxminən 30 ildir Rusiyada yaşayır və ticarətlə məşğul olurmuş. Onun ailəsi bu yaxınlarda Rusiyadan Azərbaycana gəlsə də, özü orada qalıb.
Mərhumun iki azyaşlı övladının olduğu bildirilir. Onlar hazırda Ucarın Boyat kəndində yaşayırlar.