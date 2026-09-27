"Qarşıdakı qurultay növbədənkənar deyil və partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq ənənəvi şəkildə 5 ildən bir keçirilir".
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov deyib. O bildirib ki, YAP-ın qurultayına hazırlıq prosesi davam edir:
“Təbii ki, qurultayın gündəliyində, ilk növbədə, 5 il ərzində partiyanın keçdiyi yola nəzər salınacaq və bəzi məsələlər müzakirə ediləcək. Nizamnamədən irəli gələn məsələlərə baxılacaq”.
Qeyd edək ki, YAP-ın VIII qurultayının oktyabrın 2-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.