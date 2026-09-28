"28 May" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində və Moskva prospektində yeni dayanacaq pavilyonları quraşdırılıb.
Metbiay.az xəbər verir ki, metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində sərnişin tələbatının artması nəzərə alınaraq "28 May" NMM-də 2 yeni dayanacaq pavilyonu istifadəyə verilib.
Moskva prospekti, "20 Yanvar" dairəsindən "Şamaxinka" adlanan əraziyə gedən yolda isə cib tipli dayanacaq məntəqəsində səki infrastrukturu yaradılmaqla 4 pavilyon təşkil edilib.
Eyni zamanda, "Şamaxinka" adlanan ərazidə, metronun "20 Yanvar" stansiyası istiqamətində sərnişin axınının intensivliyi nəzərə alınaraq əlavə 1 pavilyon quraşdırılıb.