Qoç, Buğa, Tərəzi və Əqrəb bürcləri sentyabr ayının sonuna qədər aydınlıq və daxili dinclik tapacaqlar
2026-cı ilin sentyabr ayındakı astroloji vəziyyət çoxlarına çətin görünə bilər, lakin sentyabr ayının sonuna qədər bir neçə bürc üçün müsbət astroloji dəyişikliklər baş verəcək. Xüsusilə, aprel və oktyabr aylarında doğulanlar ayın sonuna qədər çoxdan gözlənilən bir fasilədən zövq alacaqlar.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, kosmik dəyişikliklər onların əlinə keçəcək, uzun müddətdir davam edən məyusluqlardan qurtulmağa, uzun müddətdir davam edən maneələri dəf etməyə və həyatlarında daha rahat bir mərhələyə keçməyə kömək edəcək.
Aprel ayında doğulanlar (Qoç və Buğa): Qoç bürcündəki Tam Ay dövründə yeni bir başlanğıc
Aprel ayında doğulanlar yeni bir başlanğıc etmək imkanı əldə edəcəklər. Uzun müddətdir daşıdıqları ağır emosional yük nəhayət, atılmağa hazır olacaq. Sentyabrın 26-da Qoç bürcündəki Tam Ay müstəqillik, özünəinam və işləri öz əllərinə almaq istəyi ilə zirvəyə çatacaq.
Ay dövrü gizli yığılmalara işıq salır və artıq nəyin işə yaramadığını daha asan tanımağa kömək edir. Əgər bir çuxurda ilişib qalmısınızsa, başqalarından dəyişiklik gözləyirsinizsə və ya daim eyni maneələrlə qarşılaşırsınızsa, bu dövr dönüş nöqtəsi olacaq. Cavablar dərhal gəlməsə də, tələyə düşmək hissi azalmağa başlayacaq. Qarşıdakı işə baxmayaraq, artıq eyni hekayəni təkrarlamaq istəmədiyiniz üçün özünüzü daha az çaşqın, daha az məqsədsiz və mənfiliyin mənbəyinə daha inamlı hiss edəcəksiniz.
Astroloqlar əmindirlər ki, məhz buna görə sentyabrın sonuna qədər 4 bürcdə müsbət astroloji dəyişikliklər baş verəcək.
Oktyabr ayında doğulanlar (Tərəzi və Əqrəb): Harmoniya, dəstək və rahatlıq
Oktyabr ayında doğulanlar sentyabrın 23-də Tərəzi mövsümünün gəlişi ilə kosmik nemətləri cəlb edir və yenilənmiş rifah hissi gətirirlər. Bu cazibədar hava bürcü tarazlıq, münasibətlər, harmoniya və perspektivlə əlaqələndirilir. Təzyiq, işə və problem həllinə yönəlmiş bir aydan sonra günəş enerjisi həyatı xeyli asanlaşdıracaq.
Ünsiyyətə vurğu, dəstək sisteminiz həmişə yaxınlıqda olduğundan, yükü təkbaşına daşımaq məcburiyyətində olmadığınızı anlamağınıza kömək edəcək. Sentyabrın son günləri çox mürəkkəb görünən peşəkar və şəxsi məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Dövrün əsas fərqi: hər problem güclə həll edilməməlidir - yalnız əvvəlcə istədiyinizi deyil, baş verməli olanı qəbul etməyə hazır olduğunuz zaman irəliləyiş olacaq.
Mütəxəssislər belə bir nəticəyə gəlirlər: Qoç, Buğa, Tərəzi və Əqrəb sentyabrın sonuna qədər müsbət astroloji dəyişikliklər yaşayacaqlar ki, bu da arzuolunan aydınlıq və daxili dinclik gətirəcək.